影評：《詭老 》令觀眾和劇中人物一樣快速變老

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一夥到渡假村玩樂的遊客,在一個海灘上遇上一個令他們無法解釋的老化現象 。

一對夫妻Guy 和Prisca,帶著兩個孩子到一個渡假村玩樂。喝下歡迎飲料之後,開始享受渡假村提供的幽靜。經理來告訴這一家人,請他們到一個私人海灘,他們自然的也接受了這邀請。到了海灘後也發現那裡已經有人,還有其他家庭陸續來到,沒有想像中的獨佔沙灘。

海面上突然飄來一具浮屍。其中一個家庭的年長女士,也在不久後死去。更驚人的是,孩子以特別快的速度成年。Guy 和Prisca 夫妻倆也感覺自己變老。大夥發現沙灘使人在極短的時間內老化,於是想盡離開沙灘的方法,但沙灘卻有將他們拉回來的魔力。Guy 和Prisca 逐漸接受可能在一天之內老死的可能。

電影《詭老 Old》改編自名為《沙城堡》的漫畫。導演M. Night Shyamalan 一路來拍的影片帶有驚悚素質,而且一般曲折情節,特別是結尾。看慣了他的作品,也已經不足為奇。在這部新作中,導演嘗試運用比較特殊的鏡頭,例如沒有完全將整個人物拍攝入鏡頭中,以製造不安情緒。一些流動鏡頭也達到這目標,但是也沒有什麼特別的恐怖成分。

電影也有不少問題。劇本暗示人們的思路會隨著快速流失的時間改變,但沒有有效的探討人們之間的感情任何起變化。對白笨拙,又多次重複觀眾已經能夠在銀幕上看見的東西。影片中多數的演員都有演過不錯的作品,但是在導演和剪輯中的缺陷。這些演員都顯得不知所措,也大失水準。令人為他們感到尷尬,必須提醒自己他們演過的戲,來為他們贖罪。

《詭老 Old》電影構思雖然叫人萌起好奇心,但結果不難感到失望。滿分五分中得三分,可以欣賞。

電影目前在各地戲院上映

電影網頁:https://www.old.movie/

“Old” Review: Does this horror movie make my actors look like they can’t act?

“Screening Room” reviews “Old”

Rating: 3 out of 5 stars

Official movie website: https://www.old.movie/

Now in theatres