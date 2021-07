【KTSF】

對於中國的最新制裁,白宮表示美方無畏懼,並會持續動用可用的制裁工具應對中國。

白宮發言人Jen Psaki說:「我們不怕這些行動,我們充分投入落實美國相關的制裁權,中國這些行動是最新例子,顯示中國如何懲罰私人公民,公司與民間組織,以此發出政治信號,並更顯示中國在惡化中的投資氣候與升高的政治風險。」

白宮發言人指,中國最新一輪對美方的制裁,是跟隨之前一連串站不住腳的制裁行動,所針對的是在世界推動民主與人權的美國官員與組織,國會兩黨都反對中國這種令人不齒的行為,而中國欺凌獲得舉世尊重,以捍衛普世人權與基本自由,為宗旨的非政府組織,只是反映中國更加孤立於世上.

