被指申請美國簽證時隱瞞解放軍背景的中國女子唐娟,獲美國當局撤銷控罪。

唐娟在2019年底以學者簽證到美國加州大學分校做研究,但美方其後認定她隱瞞軍事背景,控告她簽證欺詐。

唐娟在中國駐舊金山(三藩市)總領事館匿藏一個月後被捕,原定下周一展開聆訊,但檢控部門周四向法庭申請撤銷控罪、中止訴訟,沒解釋原因。

她的代表律師歡迎當局的決定,希望現時拘留在酒店的唐娟可以盡快和家人團聚,又指她只是曾經在中國的軍事設施工作,但沒加入解放軍。

