加大校董會通過加學費 下學年本州生多付534元

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加州大學（UC）校董會周四投票通過加學費，2022至23學年開始，加大系統10間分校將全面增加學費。

加大校董會周四以17票對5票通過增加學費的提議，是自2017年以來的首次，反對者批評此舉為「永遠漲價」。

加大官員表示，需要增加收入，以維持UC大學系統的質量，從2022至23學年開始，新本科生的學費增加2%，另加通脹，校方估計每名本州學生每年需多付534元，加價後的學費略高於1萬3千美元，並不包括每間分校向學生額外收取使用校園設施的各項費用。

在接下來的幾年裡，新生入學的學費漲幅將從1.5%逐漸下降到0.5%，直到2026至27學年為止，之後將根據通脹調整學費。

儘管州府今年的預算增加了對加大110億元撥款，然而UC官方表示，州政府的撥款不足以應付入學人數的增長。

目前加大學生人數接近30萬人，較21年前增加了大約12萬人，州府對每名加大學生的撥款是25,200元左右，較千禧年時少了1萬多元。

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