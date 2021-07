加大校董會通過加學費 下學年本州生多付534元

【KTSF 關鍵報導】

加州大學(UC)校董會周四投票通過加學費,2022至23學年開始,加大系統10間分校將全面增加學費。

加大校董會周四以17票對5票通過增加學費的提議,是自2017年以來的首次,反對者批評此舉為「永遠漲價」。

加大官員表示,需要增加收入,以維持UC大學系統的質量,從2022至23學年開始,新本科生的學費增加2%,另加通脹,校方估計每名本州學生每年需多付534元,加價後的學費略高於1萬3千美元,並不包括每間分校向學生額外收取使用校園設施的各項費用。

在接下來的幾年裡,新生入學的學費漲幅將從1.5%逐漸下降到0.5%,直到2026至27學年為止,之後將根據通脹調整學費。

儘管州府今年的預算增加了對加大110億元撥款,然而UC官方表示,州政府的撥款不足以應付入學人數的增長。

目前加大學生人數接近30萬人,較21年前增加了大約12萬人,州府對每名加大學生的撥款是25,200元左右,較千禧年時少了1萬多元。

