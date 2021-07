因疫情延期一年 東京奧運正式開幕

【有線新聞】

因疫情延期一年的東京奧運正式開幕,開幕禮理念是「情同與共」,表演融合動漫文化,亦是奧運史上首次允許一男一女擔任持旗手,以日語「五十音」順序,安排各國代表團進場。

2020東京奧運,2021年終於正式開幕,煙花以藍色和白色為主,代表日本和東京。疫情下、各國交流少了,運動員可以做的只有獨自在黑暗中繼續訓練。除了不能與不同對手同場切磋,更少了現場觀眾的支持,不過都無阻運動員繼續向前跑。

日皇德仁和國際奧委會主席巴赫一起進場,14位日本代表持旗進場,包括特意邀請的一位醫護人員,向疫情期間辛勞工作的他們致敬。今次開幕禮的主題是「情同與共」,一連串表演之前大會特設記念時刻,懷緬逝世的親朋。

表演者帶你回到江戶時代,將木錘和木鋸發出的聲響,融入雜技和踼踏舞。日本今次特意以傳統工藝,「寄木細工」組合木製的奧運五環,木材用回1964年日本對上一次主辦奧運時各國選手種下的樹木。上屆新設的奧運桂冠,今年由2006年諾貝爾和平獎得主尤納斯獲得,表揚他對體育發展的貢獻。

今屆奧運代表進場,除了加入漫畫元素,還以日語「五十音」,決定入場順序,而且是史上首次允許各國,派出一男一女擔任持旗手。國家代表團登場,兩位里約奧運冠軍、女排隊長朱婷和跆拳道運動員趙帥帶領團隊進場。香港由男子劍擊代表張家朗和第三次參加奧運的羽毛球代表謝影雪持旗,帶領其餘十多個代表進場。

今屆奧運的開幕禮改為閉門舉行,6.8萬個座位幾乎沒有人坐,但是氣氛依然不減,因每逢有精彩表演,或當見到自己國家運動員進場時,在場傳媒都會很興奮、拍手歡呼,所以感覺上也頗熱鬧。

東道主日本,壓軸登場。運動員、裁判和教練代表先後讀出奧林匹克誓詞,東京奧組委會長橋本聖子和奧委會主席巴赫致辭後,由日皇德仁宣布正式開始。奧運會旗緊隨其後進場,由日本自衛隊將它高掛。

東京各個場館和景點相繼亮燈,相隔一年、歷時121天的聖火傳遞,終於來到主場館。最後一棒火炬手揭曉,是四項網球大滿貫得主大坂直美。她登上「富士山」點燃聖火盆,標誌東京奧運正式展開。

有份出席開幕禮的,香港花劍隊員張小倫說很興奮和開心,「很難得可以來到這個開幕禮,因為疫情的關係,之前有擔心不能舉辦(奧運),這日終於可以行出來,讓世界看到香港隊。世界不同的國家聚在一起,這個感覺是幾特別,最重要是見到我最喜歡的球星杜蘭特,所以很興奮。」

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。