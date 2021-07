小提琴家林昭亮創辦的台北大師星秀音樂節移師到舊金山舉行（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

世界知名小提琴家林昭亮創辦的台北大師星秀音樂節,受到台灣的疫情影響,今年移師到舊金山(三藩市)舉行,主辦單位周四傍晚在舊金山召開記者會,宣布活動詳情。

古典音樂大師林昭亮在周四的記者會上,演奏他最拿手的小提琴,讓在場人士一飽耳福。

第三屆台北大師星秀音樂節7月25日到8月7日在舊金山登場,來自多個國家的40多位學生將在此接受16位古典音樂界知名音樂家的指導。

活動藝術總監林昭亮說:「老師跟學生同台一起演奏,一起努力,一起鼓勵,然後我們可以感覺到他們的年輕力壯那種感覺,然後他們也可以感覺到資深的音樂家對樂團,或者是樂句上的詮釋和處理。」

這場音樂盛會原定7月底在台灣舉辦,受到當地疫情三級警戒無法舉行集會的影響,倉促之間改到舊金山舉辦,獲舊金山的音樂學院San Francisco Conservatory of Music出借這個一流的場地,讓學生們可以體驗專業的音樂環境和設備。

舊金山音樂學院校長David Stull說:「我想音樂和教育所展現的一件事就是,當挑戰來臨時,我們的音樂家、藝術家和教師一起來互相幫助。」

這次活動能順利舉辦,駐舊金山台北經文處和舊金山台北姐妹市委員會功不可沒,讓活動在三個星期內順利完成籌備。

舊金山台北姐妹市委員會主席徐大麟說:「我們是希望在今天這個社會,往前走的這個後疫情之後,更用人與人之間的這種互相地幫助、互相地愛護、互相的力量來改變,恢復將來更美好的解讀,所以我們非常高興。」

舊金山台北姐妹市委員會副主席胡立民說:「大家在這個困難時期,還可以走出一條路,前途一片美好,那也希望舊金山、台北這兩個城市,台灣跟舊金山大家可以更加地建立更好的感情。」

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪等周四也出席記者會表達支持。

音樂節期間會舉辦四場音樂會受到人數限制因素,多數為小型演奏,只有7月30日在史丹佛大學Frost Amphitheater的演出,向民眾開放售票,音樂會也會線上播放。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。