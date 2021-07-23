聖荷西州立大學教育領導系開設全新網上課程（視頻）





【KTSF 萬若全報導】

聖荷西州立大學教育領導系7月剛任命新的系主任，來自台灣的移民盧美燕，是首位華裔女性接掌系主任一職，教育領導系在8月開設了一個全新的網上課程，對有志從事教育工作者提供一條管道。

盧美燕表示，過去該系主要是培育美國K到12年級校長等高級行政人員，現在該系也正在轉型，為了讓美國的教師更加多元化，8月開設了第一屆百分之百的網上課程，讓有兩年社區大學學位，或是已經有60個轉學學分的人士申請。

盧美燕說：「我們希望藉由這個機會，可以多元化教師的管道，然後其實加州可以受惠的人蠻多的，我們所謂的學生，就是非傳統的學生，比如說在這個學校做助教等。」

這個課程有三個重點，包括教育領導、孩童的發展，以及特殊教育。

她說過去一年新冠疫情，許多老師提前退休，美國現在非常缺老師，學業完成拿到大學文憑，可以繼續修教師學分，甚至跟碩士一起念，拿到教師資格後，起薪會更高。

此外，教育領導系也開了一個全新的副修科系，轉型領導（Minor – Transformative Leadership）。

盧美燕說：「學生想要做領導發展，可是沒有一個正式的管道，所以我們提供一個15個學分的副修，讓學生可以來念。」

盧美燕來自台灣，在聖荷西州大已經任教超過30年，對於能夠成為教育領導系首位華裔女性系主任感到非常光榮。

盧美燕說：「我以前以為領導是與生俱來，可是我不曉得說，領導是可以培養的，每一個都可以成為領導者。」

聖荷西州立大學教育領導系的網上課程，明年春季班招生日期是8月1日到9月30日，有興趣的人千萬不要錯過。

詳細的課程內容，可以上聖荷西州大教育領導系網站查詢，網址：https://www.sjsu.edu/edleadership/

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