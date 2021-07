聖荷西州立大學教育領導系開設全新網上課程（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西州立大學教育領導系7月剛任命新的系主任,來自台灣的移民盧美燕,是首位華裔女性接掌系主任一職,教育領導系在8月開設了一個全新的網上課程,對有志從事教育工作者提供一條管道。

盧美燕表示,過去該系主要是培育美國K到12年級校長等高級行政人員,現在該系也正在轉型,為了讓美國的教師更加多元化,8月開設了第一屆百分之百的網上課程,讓有兩年社區大學學位,或是已經有60個轉學學分的人士申請。

盧美燕說:「我們希望藉由這個機會,可以多元化教師的管道,然後其實加州可以受惠的人蠻多的,我們所謂的學生,就是非傳統的學生,比如說在這個學校做助教等。」

這個課程有三個重點,包括教育領導、孩童的發展,以及特殊教育。

她說過去一年新冠疫情,許多老師提前退休,美國現在非常缺老師,學業完成拿到大學文憑,可以繼續修教師學分,甚至跟碩士一起念,拿到教師資格後,起薪會更高。

此外,教育領導系也開了一個全新的副修科系,轉型領導(Minor – Transformative Leadership)。

盧美燕說:「學生想要做領導發展,可是沒有一個正式的管道,所以我們提供一個15個學分的副修,讓學生可以來念。」

盧美燕來自台灣,在聖荷西州大已經任教超過30年,對於能夠成為教育領導系首位華裔女性系主任感到非常光榮。

盧美燕說:「我以前以為領導是與生俱來,可是我不曉得說,領導是可以培養的,每一個都可以成為領導者。」

聖荷西州立大學教育領導系的網上課程,明年春季班招生日期是8月1日到9月30日,有興趣的人千萬不要錯過。

詳細的課程內容,可以上聖荷西州大教育領導系網站查詢,網址:https://www.sjsu.edu/edleadership/

