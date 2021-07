舊金山計劃引入全新設計垃圾桶 每個造價過萬元（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

舊金山(三藩市)街頭垃圾問題嚴重,工務局經過三年的研究後,決定用新款的垃圾桶,取代目前街道上的綠色垃圾桶,不過這些新款的垃圾桶,每個造價高達12,000至2萬元不等。

舊金山市參議會一個委員會周三通過把新垃圾桶試驗計劃的建議,在下星期交市參議會全會表決,建議是要把三款總共15個特別設計,造價高達12,000元至2萬元的垃圾桶的原型,放到舊金山街道上,取代現有的綠色垃圾桶,市民更可以投票,選出自己最喜歡的款式。

很多人相信目前街道上很多垃圾,是因為有人經常把垃圾桶內垃圾翻出,而新設計的三款垃圾桶就有感應系統,就快滿溢時會通知人來清理裡面的垃圾,也沒有這麼容易被人翻出來。

周三討論時,市參事楊馳馬(Matt Haney)也認為造價太離譜,不過由於工務局已經就此問題研究了三年,為免再拖延下去,決定先通過建議。

工務局表示,一旦試驗計劃成功,量產這些垃圾桶時,它們的造價就會減低至大約4千元。

