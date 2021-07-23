舊金山計劃引入全新設計垃圾桶 每個造價過萬元（視頻）



【KTSF 江良慧報導】

舊金山（三藩市）街頭垃圾問題嚴重，工務局經過三年的研究後，決定用新款的垃圾桶，取代目前街道上的綠色垃圾桶，不過這些新款的垃圾桶，每個造價高達12,000至2萬元不等。

舊金山市參議會一個委員會周三通過把新垃圾桶試驗計劃的建議，在下星期交市參議會全會表決，建議是要把三款總共15個特別設計，造價高達12,000元至2萬元的垃圾桶的原型，放到舊金山街道上，取代現有的綠色垃圾桶，市民更可以投票，選出自己最喜歡的款式。

很多人相信目前街道上很多垃圾，是因為有人經常把垃圾桶內垃圾翻出，而新設計的三款垃圾桶就有感應系統，就快滿溢時會通知人來清理裡面的垃圾，也沒有這麼容易被人翻出來。

周三討論時，市參事楊馳馬（Matt Haney）也認為造價太離譜，不過由於工務局已經就此問題研究了三年，為免再拖延下去，決定先通過建議。

工務局表示，一旦試驗計劃成功，量產這些垃圾桶時，它們的造價就會減低至大約4千元。

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