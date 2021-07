奧克蘭有餐館拒絕沒接種疫苗食客在餐館堂食

【KTSF 黃恩光報導】

新型肺炎隨著Delta變種病毒在未接種疫苗的人群中迅速傳播,東灣奧克蘭(屋崙)有部分餐館將會拒絕沒有接種疫苗的人進入餐館堂食。

從8月2日開始,如果你想在Palmetto餐廳不戴口罩地用餐,就要提供疫苗接種證明,餐廳老闆說,這樣做是為了保護顧客和員工,周四晚在這裡用餐的顧客也出示了疫苗卡。

食客Mona Personius說:「這不僅讓我們感到安全,而且讓他們感到安全,是一件好事。」

餐廳老闆Matt Reagan表示,做出了這一決定並不容易。

Reagan說:「我們將把一些人拒之門外,我們為此做好了準備。」

Reagan續道:「我們規定要戴口罩,確保所有人接種了疫苗,這樣做也是為了獎勵負責的人。」

隨著Alameda縣的新型肺炎病例激增,這間餐廳的業務出現下滑,但在宣布新的規定之後,支持他的食客幾乎擠滿了他的餐廳。

食客Brandon Crisler說:「作為一個社會,我們需要從低迷狀態中前進,如果這意味著其他人需要留在門外,直到他們做出正確的舉動的話,這讓它發生吧。」

食客Liz Berman說:「我必須將(疫苗接種證明)存檔才能上班,如果上餐館也要這樣我沒有異議,如果能讓員工感到更安全,這很重要。」

