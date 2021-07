國務院人手短缺 辦理護照時間增至數個月

【KTSF 江良慧報導】

國務院表示,由於人手短缺,辦理護照的時間由原來的幾星期,增加至現時的幾個月,西洛杉磯一個辦理護照的聯邦大樓,周五一早就有幾百人排隊等候。

這些排隊的人,大部分都是趕著要出國,當中有人可能是幾天後,甚至是幾小時後要離開,所以希望能夠特快獲得護照。

有人表示,周四已經來過一次,但最後未輪到他就已經關門,所以他周五清晨5時半就來到。

也有人表示,有急事要立即出國,但發現護照已經過期,由於未能及時換領新護照,她只能更改航班。

國務院說,由於疫情關係,上班的人減少,目前換領護照和申請新護照平均等候時間18至20星期。

國務院發言人表示,他們目前積壓的申請有150萬至200萬宗,所以最新收到的申請,最快也要到秋季才會處理。

護照部門的官員因此建議,公眾最後在準備出國前至少6個月辦理換領或申請護照。

另外,國務院也關閉了他們的網上預約服務,原因是發現有人利用電腦執行重複功能程式,取得預約後再出售圖利。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。