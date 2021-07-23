國務院人手短缺 辦理護照時間增至數個月

【KTSF 江良慧報導】

國務院表示，由於人手短缺，辦理護照的時間由原來的幾星期，增加至現時的幾個月，西洛杉磯一個辦理護照的聯邦大樓，周五一早就有幾百人排隊等候。

這些排隊的人，大部分都是趕著要出國，當中有人可能是幾天後，甚至是幾小時後要離開，所以希望能夠特快獲得護照。

有人表示，周四已經來過一次，但最後未輪到他就已經關門，所以他周五清晨5時半就來到。

也有人表示，有急事要立即出國，但發現護照已經過期，由於未能及時換領新護照，她只能更改航班。

國務院說，由於疫情關係，上班的人減少，目前換領護照和申請新護照平均等候時間18至20星期。

國務院發言人表示，他們目前積壓的申請有150萬至200萬宗，所以最新收到的申請，最快也要到秋季才會處理。

護照部門的官員因此建議，公眾最後在準備出國前至少6個月辦理換領或申請護照。

另外，國務院也關閉了他們的網上預約服務，原因是發現有人利用電腦執行重複功能程式，取得預約後再出售圖利。

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