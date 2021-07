東京奧運灣區華裔選手專題：乒乓球男子雙打選手周鑫（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

本集的東京奧運選手專題報導,為您介紹的是代表美國隊的乒乓球男子雙打華裔選手周鑫,本身已是乒乓球教練的周鑫,在球壇打滾多年,終於拿到奧運入場券。

周鑫說:「很榮幸第一次代表美國出征,這次2020年東京奧運會,也是我人生的第一次,我感覺我非常的幸運,在這一次比賽當中能夠勝出,而且我這一次奧運做了很多準備,大概在一年以前,我就開始準備訓練,然後準備的比較充分,我在很多優秀的選手當中勝出。」

周鑫2011年移民來美,目前在南灣Milpitas擔任乒乓球教練的周鑫,曾入選中國國家隊,在倫敦奧運會擔任美國國家乒乓球隊教練,當時15歲的張安,16歲的邢延華都參加倫敦奧運會,但去年周鑫才實現自己的奧運夢。

周鑫說:「我覺得奧運會是每一個從事乒乓球員的夢想,包括其他運動,是非常不容易實現的夢想,但我覺得我很幸運來到美國後,能有這樣機會去實現小時候的夢想。」

周鑫6歲開始打球,當初是因為身體不好,家人要他打乒乓鍛鍊身體,沒想到要走職業的道路,當中有許多起伏,最後還是堅持下來,在家人支持及多年的比賽經驗,決定參加奧運選拔賽。

周鑫說:「堅持的原因是,我覺得付出了很多,在中間半途而廢的話,不光對自己,包括對家人,對其他對我有過幫助的人,這種信心會有些打擊,我覺得到最後,還是堅持下來比較好。」

周鑫的戰績包括2010年美國公開賽雙打冠軍,2011年洛杉磯公開賽單打第二名,不久前在紐約獲得T2冠軍。

為了參加奧運,周鑫從教練的身分轉換成選手,能夠回到球場,找回了比賽的感覺,特別開心。

周鑫說:「我覺得我來到美國以後,從事教練很長的時間,在這期間沒有系統的訓練,只是最後一年的時間,奧運會之前的一年,做了很多的訓練。」

談到心目中最欣賞的球員,就是昔日的搭檔,世界乒乓大滿貫選手張繼科,不過張繼科的重心已遠離乒乓,周鑫不免感到有些遺憾。

在奧運場上面對中國的選手,周鑫謙虛的說說:「首先我們美國隊整體實力來說,還是整個奧運會當中不算非常強的,但是我們會盡自己最大的努力,然後每一場比賽,遇到自己祖國的話,我們還是會拼盡全力,做好每一場的準備,打好每一分球。」

2020東京奧運因為新冠疫情一度考慮取消,讓已經33歲的周鑫很擔心,就此就跟奧運絕緣。

周鑫說:「這期間一直有傳言要取消奧運會,如果取消對我來說是比較遺憾,我覺得可能再等4年的話,很多不確定的因素,現在能夠去了,最終決定如期舉行,覺得還是挺幸運的。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。