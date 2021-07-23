東京奧運灣區華裔選手專題：乒乓球男子雙打選手周鑫（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

本集的東京奧運選手專題報導，為您介紹的是代表美國隊的乒乓球男子雙打華裔選手周鑫，本身已是乒乓球教練的周鑫，在球壇打滾多年，終於拿到奧運入場券。

周鑫說：「很榮幸第一次代表美國出征，這次2020年東京奧運會，也是我人生的第一次，我感覺我非常的幸運，在這一次比賽當中能夠勝出，而且我這一次奧運做了很多準備，大概在一年以前，我就開始準備訓練，然後準備的比較充分，我在很多優秀的選手當中勝出。」

周鑫2011年移民來美，目前在南灣Milpitas擔任乒乓球教練的周鑫，曾入選中國國家隊，在倫敦奧運會擔任美國國家乒乓球隊教練，當時15歲的張安，16歲的邢延華都參加倫敦奧運會，但去年周鑫才實現自己的奧運夢。

周鑫說：「我覺得奧運會是每一個從事乒乓球員的夢想，包括其他運動，是非常不容易實現的夢想，但我覺得我很幸運來到美國後，能有這樣機會去實現小時候的夢想。」

周鑫6歲開始打球，當初是因為身體不好，家人要他打乒乓鍛鍊身體，沒想到要走職業的道路，當中有許多起伏，最後還是堅持下來，在家人支持及多年的比賽經驗，決定參加奧運選拔賽。

周鑫說：「堅持的原因是，我覺得付出了很多，在中間半途而廢的話，不光對自己，包括對家人，對其他對我有過幫助的人，這種信心會有些打擊，我覺得到最後，還是堅持下來比較好。」

周鑫的戰績包括2010年美國公開賽雙打冠軍，2011年洛杉磯公開賽單打第二名，不久前在紐約獲得T2冠軍。

為了參加奧運，周鑫從教練的身分轉換成選手，能夠回到球場，找回了比賽的感覺，特別開心。

周鑫說：「我覺得我來到美國以後，從事教練很長的時間，在這期間沒有系統的訓練，只是最後一年的時間，奧運會之前的一年，做了很多的訓練。」

談到心目中最欣賞的球員，就是昔日的搭檔，世界乒乓大滿貫選手張繼科，不過張繼科的重心已遠離乒乓，周鑫不免感到有些遺憾。

在奧運場上面對中國的選手，周鑫謙虛的說說：「首先我們美國隊整體實力來說，還是整個奧運會當中不算非常強的，但是我們會盡自己最大的努力，然後每一場比賽，遇到自己祖國的話，我們還是會拼盡全力，做好每一場的準備，打好每一分球。」

2020東京奧運因為新冠疫情一度考慮取消，讓已經33歲的周鑫很擔心，就此就跟奧運絕緣。

周鑫說：「這期間一直有傳言要取消奧運會，如果取消對我來說是比較遺憾，我覺得可能再等4年的話，很多不確定的因素，現在能夠去了，最終決定如期舉行，覺得還是挺幸運的。」

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