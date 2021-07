【KTSF】

美國司法部周四宣布紐約一個聯邦大陪審團起訴9個中國獵狐行動相關人員,他們涉嫌在中國政府官員的指示和控制下,監視某些美國居民,並參與騷擾、跟蹤和脅迫他們返回中國的活動。

法國廣播網報導,涉案9人被控非法充當中國的代理人,在美國行動和共謀行動,並從事和共謀從事洲際與國際跟踪活動,而沒有預先通知司法部。

9名被告中的兩名還被控妨礙司法和共謀妨礙司法,這9人中包括一名來自中國的檢察官,和一名前紐約市警察局人員,9名被告有8人是華人。

