全美疫情升溫 衛生專家望政府修訂戴口罩指引（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

印度Delta變種病毒繼續在全國散播,但美國人的疫苗接種率始終未達到理想水平,有衛生專家就希望,政府會修訂目前有關打齊針人士在戶外和大部份室內場所無需戴口罩的指引。

隨著Delta變種,導致全國新型肺炎新症急升,拜登政府正考慮下一步行動。

白宮發言人Jen Psaki說:「沒有決定要更改口罩指引。」

總統的親信和聯邦衛生官員正考慮,是否要更改有關打齊針人士在大多數情況下無需戴口罩的指引。

Psaki說:「我們從未說過戰爭已結束,還在戰鬥中,將會更令人擔心,或者應該更擔心,對你和美國人,如果我們沒有這些對話。」

但最終任何指引的更改,都要來自聯邦疾控中心(CDC),而CDC主任周四就堅持原來的指引,即打齊針的人無需戴口罩,沒有問題。

CDC主任Rochelle Walensky說:「我們將會一直研究進來的數據,我們的指引一直很清晰,自從數月前發出以來。」

疾控中心備受壓力,要對Delta變種導致未打疫苗人士之間出現爆發作出回應,新症、住院和死亡人數比打疫苗前還是少得多,但卻足以令衛生官員感憂心。

Walensky說:「印度變種更具侵略性,和比以往病毒株更易傳染。」

拜登總統出席CNN主持的市民大會時就懇請未接種疫苗的人去打針。

拜登說:「我們未打針的人有疫症大流行,就是這麼簡單。」

但12歲以下兒童目前仍未能接種疫苗,不過拜登預期很快會有關於學童的新指引。

拜登說:「疾控中心將表示,任何12歲以下的人,在學校時應該戴口罩。」

他這番說話已經有人表示反對,當中包括佛州共和黨州長Ron DeSantis。

DeSantis說:「有很多討論,關於可能有人提倡在聯邦層面對孩子強制戴口罩,我們在佛州不會這樣做。」

拜登也預期,聯邦食品藥物管理局(FDA)會在秋季前正式批准新型肺炎疫苗,不過他也表明自己立場。

拜登說:「我不會叫科學家要怎樣做,我不干預,我不是說笑,我是說,要聽科學家的話,不要干預,不要著急。」

美國醫學會網絡開放雜誌最新刊登的研究發現,一些保護措施,例如是戴口罩、洗手和保持社交距離,可以有助預防病毒傳播。

