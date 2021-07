【KTSF】

學校快將開學,並將恢復全日親身上課,但近期疫情反彈,學生回校上課是否安全?應否戴口罩呢?一起聽聽舊金山(三藩市)加大傳染病學系教授陳子平,和舊金山加大亞裔健康研究院主任劉雪艷有何看法。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。