加州新型肺炎確診數字有上升趨勢,周五多了近8千人確診,以及多46人死亡,新症率升至9.5宗。

加州公共衛生部門表示,從今年1月至今,99%的確診者都是未接種疫苗的人士。

史丹福大學今個星期有7名接種了疫苗學生出現針後感染,校方規定秋季學年所有學生都必須接種疫苗後才可返校上學。

另外,加州Emerson學院做的一份民意調查報告指出,有近五成受訪者贊成加州實施在室內戴口罩令,反對的有近四成人。

