灣區三縣強烈建議僱主規定返辦公室員工打疫苗（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區新型肺炎確診數字最近有回升,3個縣的縣府周四聯合發表聲明,強烈建議僱主規定員工上班必須接種疫苗。

舊金山(三藩市)、Contra Costa縣、Santa Clara縣府公共衛生局建議,僱主檢查僱員的針卡,證明接種了完整疫苗才可返回辦公室上班,這項建議並非強制性。

Contra Costa縣公共衛生局表示,縣內20至50歲居民,是最多人確診的一群,縣內八成的成人,已接種至少一劑疫苗,但20幾歲居民,只有65%人有接種。

Contra costa縣衛生局長Chris Farnitano說:「現在只有選擇接種疫苗,或受感染,僱主能幫助保障職場安全,推廣更多人接種疫苗很重要。」

舊金山7日平均新症數目升至94宗,比7月初升了四至五成,並有41人入院,35歲或以下,而又未打針人士的入院率最高。

舊金山疫情指揮中心亞裔專員吳毅說:「好多僱主擔心這樣做,會否觸犯現時法例,目前無論是聯邦、加州,或是舊金山的勞工法,都非常支持僱主支持員工接種疫苗,也考慮將此列入僱員條例之一。」

雖然印度Delta變種病毒在社區傳播,加上出現少數針後感染個案,但是縣府都強調接種疫苗至今仍然是最有效的預防方法。

白幹榮醫生說:「接種了疫苗的話,就算感染新冠病毒,可能只會流鼻水,但未接種的話是,症狀會變成窒息。」

舊金山市長布里德又指出,自去年12月起,未接種疫苗的人當中,有1,800人入院,而打了針的人就只有8個入院。

Contra Costa縣未接種的人士當中,7日平均新症數目是28宗,接種了疫苗人士就只有3宗新症。

衛生官員又指出,僱主有權制定工作場所守則保障員工的安全,如果員工不肯遵從,可以考慮要求他們每星期提供陰性檢測結果,他們又說,根據現時法例,未接種完整疫苗的僱員,在室內仍然是需要戴口罩。

另外,San Mateo縣府周四發聲明指,由於近日確診數字有回升,由下星期一起,規定所有進入縣府大樓的人士,不論有無接種疫苗都必須戴口罩。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。