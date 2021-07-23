灣區三縣強烈建議僱主規定返辦公室員工打疫苗（視頻）





【KTSF 郭柟報導】

灣區新型肺炎確診數字最近有回升，3個縣的縣府周四聯合發表聲明，強烈建議僱主規定員工上班必須接種疫苗。

舊金山（三藩市）、Contra Costa縣、Santa Clara縣府公共衛生局建議，僱主檢查僱員的針卡，證明接種了完整疫苗才可返回辦公室上班，這項建議並非強制性。

Contra Costa縣公共衛生局表示，縣內20至50歲居民，是最多人確診的一群，縣內八成的成人，已接種至少一劑疫苗，但20幾歲居民，只有65%人有接種。

Contra costa縣衛生局長Chris Farnitano說：「現在只有選擇接種疫苗，或受感染，僱主能幫助保障職場安全，推廣更多人接種疫苗很重要。」

舊金山7日平均新症數目升至94宗，比7月初升了四至五成，並有41人入院，35歲或以下，而又未打針人士的入院率最高。

舊金山疫情指揮中心亞裔專員吳毅說：「好多僱主擔心這樣做，會否觸犯現時法例，目前無論是聯邦、加州，或是舊金山的勞工法，都非常支持僱主支持員工接種疫苗，也考慮將此列入僱員條例之一。」

雖然印度Delta變種病毒在社區傳播，加上出現少數針後感染個案，但是縣府都強調接種疫苗至今仍然是最有效的預防方法。

白幹榮醫生說：「接種了疫苗的話，就算感染新冠病毒，可能只會流鼻水，但未接種的話是，症狀會變成窒息。」

舊金山市長布里德又指出，自去年12月起，未接種疫苗的人當中，有1,800人入院，而打了針的人就只有8個入院。

Contra Costa縣未接種的人士當中，7日平均新症數目是28宗，接種了疫苗人士就只有3宗新症。

衛生官員又指出，僱主有權制定工作場所守則保障員工的安全，如果員工不肯遵從，可以考慮要求他們每星期提供陰性檢測結果，他們又說，根據現時法例，未接種完整疫苗的僱員，在室內仍然是需要戴口罩。

另外，San Mateo縣府周四發聲明指，由於近日確診數字有回升，由下星期一起，規定所有進入縣府大樓的人士，不論有無接種疫苗都必須戴口罩。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。