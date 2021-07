訪尼日利亞美國男子回國確診罕見猴痘

【有線新聞】

新型肺炎疫情嚴峻的美國,可能面對另一種罕見病毒威脅,一名曾到西非旅遊的男子感染猴痘,美國當局追蹤200多人。

感染猴痘的得州男子本月初到過尼日利亞拉各斯旅行,本月9日飛往亞特蘭大,再轉機到得州達拉斯,上周證實感染猴痘,他正在醫院隔離,情況穩定。

疾控中心正追蹤確診男子乘搭兩班機、合共200多名乘客,他們身處在27個州,正與航空公司評估密切接觸者的潛在風險。

當局指乘客必須戴口罩,病毒在機上的傳播風險很低。

美國對上一次大規模猴痘病例是2003年。這種病毒很少出現人傳人,病徵跟天花相似,但症狀較輕,包括發燒、頭痛、淋巴結腫脹、肌肉酸痛、乏力等病徵,發燒後約1至3天會出現皮疹,通常會由臉部蔓延至手掌和腳底等,可透過飛沫和體液傳播,主要在中非和西非國家偏遠地區靠近熱帶雨林的地方出現,病毒死亡率最高有一成。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。