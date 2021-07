【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)的最新報告指,新型肺炎令美國人的預期壽命在一年時間內減少18個月。

最新數據顯示,美國人的預期壽命受新型肺炎影響,從2019年的78.8歲,下跌至2020年的77.3歲,一下子減少18個月,是二戰以來最大的年度跌幅,當中又以拉美裔和非洲裔最受影響,另外男人的預期壽命跌幅也較女性多。

美國至今有超過60萬9千人死於新型肺炎,包括去年死亡的大約37萬5千人。

