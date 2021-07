聖塔克拉拉縣用戶在6月僅節水6%（視頻）

【KTSF】

自從南灣聖塔克拉拉縣(Santa Clara)水利當局宣告進入乾旱緊急狀態以來,至今已經過了約一個半月,距離當局設定節水15%的目標還有很大的差距,該縣的用戶在6月份僅節水6%。

聖塔克拉拉縣的水情有多吃緊,從當地Lexington水庫的儲水可以看得出來,水位比正常平均值下降75%。

聖塔克拉拉谷水利局副發言人Gary Kremen說:「這可能就跟新冠疫情一樣遭,水若用盡,想想看,商業活動失去信心,想想看人們沒水用怎麼辦。」

聖塔克拉拉谷水利局一個半月前宣布進入乾旱緊急狀態,呼籲居民節約用水,不過初步報告顯示,6月份用戶只節水6%,成效不彰,不過官員仍表達樂觀。

Kremen說:「居民通常傾向於反應良好,是的,現在僅6%,再給大家幾個月時間吧。」

水利當局表示,主要的節水是來自戶外園藝灌溉用水,有屋主就說,自從知道乾旱之後,決定讓後院的草乾枯,不浪費水灌溉,不過他知道並非所有人都這麼做。

水利當局則表示,有跡象顯示,節水的需求有被居民聽進去,目前收到超過800宗申請案,索取園藝返款計劃(landscape rebate program),還有近500宗申請免費節水裝置,例如水流低的蓮蓬頭,不過至今當局收到超過150宗浪費水的個人或商業用戶通報。

接下來將展開多種語言的宣導計劃,鼓勵民眾節約用水,因為節水行動刻不容緩。

有屋主表示,很多人花大錢投資家中園藝,即使知道目前處於乾旱,還是要澆水。

目前聖塔克拉拉縣的節水措施仍處於教育階段,但相信如果節水成效沒有起色,未來將會進入強制執行的階段。

