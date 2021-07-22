聖塔克拉拉縣用戶在6月僅節水6%（視頻）

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自從南灣聖塔克拉拉縣（Santa Clara）水利當局宣告進入乾旱緊急狀態以來，至今已經過了約一個半月，距離當局設定節水15%的目標還有很大的差距，該縣的用戶在6月份僅節水6%。

聖塔克拉拉縣的水情有多吃緊，從當地Lexington水庫的儲水可以看得出來，水位比正常平均值下降75%。

聖塔克拉拉谷水利局副發言人Gary Kremen說：「這可能就跟新冠疫情一樣遭，水若用盡，想想看，商業活動失去信心，想想看人們沒水用怎麼辦。」

聖塔克拉拉谷水利局一個半月前宣布進入乾旱緊急狀態，呼籲居民節約用水，不過初步報告顯示，6月份用戶只節水6%，成效不彰，不過官員仍表達樂觀。

Kremen說：「居民通常傾向於反應良好，是的，現在僅6%，再給大家幾個月時間吧。」

水利當局表示，主要的節水是來自戶外園藝灌溉用水，有屋主就說，自從知道乾旱之後，決定讓後院的草乾枯，不浪費水灌溉，不過他知道並非所有人都這麼做。

水利當局則表示，有跡象顯示，節水的需求有被居民聽進去，目前收到超過800宗申請案，索取園藝返款計劃（landscape rebate program），還有近500宗申請免費節水裝置，例如水流低的蓮蓬頭，不過至今當局收到超過150宗浪費水的個人或商業用戶通報。

接下來將展開多種語言的宣導計劃，鼓勵民眾節約用水，因為節水行動刻不容緩。

有屋主表示，很多人花大錢投資家中園藝，即使知道目前處於乾旱，還是要澆水。

目前聖塔克拉拉縣的節水措施仍處於教育階段，但相信如果節水成效沒有起色，未來將會進入強制執行的階段。

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