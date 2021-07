San Mateo縣確診人數升 縣議會通過三計劃助小商業

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣新冠肺炎確診人數有輕微上升的趨勢,另外該縣縣議會通過三項計劃援助受疫情影響的小商業,其中包括家庭廚房許可。

San Mateo縣衛生局副局長Srija Srinivasan周二在縣議會上表示,截至上週五的一個星期,平均每天有41例新增病例,高於前一週的平均每天27例,上星期住院人數已上升至兩位數,過去幾天每天有12到16名患者住院。

她說病毒正在傳播,尤其是傳染力強的印度Delta變種,對於還沒完全注射疫苗的人,是令人擔憂的時刻。

她說該縣已經接種完整疫苗的人,感染率跟全國和全州數據相似,截至7月14日,加州只有不到1%完成接種疫苗的人新冠檢測呈陽性,縣衛生單位呼籲民眾持續在室內戴口罩。

另外,San Mateo縣議會周二宣布三項支援小商業計劃,兩項跟餐飲業有關,其中一項是”家庭廚房條例”,在該縣的環境健康服務部門監督下,依據加州法例核發許可,而獲得許可者,可以申請2,500元的開業補助金。

不少San Mateo縣民到舊金山租用廚房,縣議會通過後,將可光明正大的在自家廚房營業。

總額50萬元,Micro Food Business Grant Program撥款給合資格的家庭食品經營者、餐飲服務商、食品卡車等,申請者必須在今年1月1日之前,在San Mateo縣擁有合法經營的小型食品企業,並符合收入及其他資格要求,如果之前已獲得其他援助金,則不符合資格申請。

另外,2021年的SMC Strong Small Business Assistance Program提供合資的小商業一萬元的補助,不限餐飲業。

