【KTSF 歐志洲報導】

太平洋煤電公司(PG&E)計劃將在未來十年埋下一萬英里的輸電纜,以預防引發山火。

PG&E這計劃預料將耗時十年,佔公司所有電纜的10%,耗資超過上百億元,將著重在山火高風險地區。

該公司多年來抗拒將電纜埋在地下的計劃,PG&E現在先開始,今年埋下70英里的電纜,而將擴展到每年一千英里。

PG&E日前透露,該公司的設備可能是導致目前在加州北部燃燒的Dixie山火的起因,Dixie山火已經燒毀加州Butte縣和Plumas縣超過85,000英畝的土地,目前只有15%受控,當局已經發出新的疏散警告,山火已經燒至距離州府沙加緬度100英里的地方。

