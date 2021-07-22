普洛西拒絕兩名共和黨人加入國會衝擊調查委員會

July 22, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
普洛西 (Nancy Pelosi / Facebook / 資料圖片)

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議長普洛西拒絕兩名共和黨人加入國會衝擊事件調查委員會，共和黨人索性取消全部5個提名人選，事件被視為罕見，反映眾議院兩黨關係緊張。

普洛西拒絕的兩名共和黨人是俄亥俄州的Jim Jordan，與印第安那州 Jim Banks，理由是要維護調查委員會的健全，並堅持尋求真相，兩人都大力支持特朗普，並在1月6號當日在國會對總統大選結果投反對票。

國會少數黨領袖Kevin McCathy抨擊普洛西此舉是濫用權力，破壞眾議院，他聲言如果普洛西不收回成命，共和黨人不會參與民主黨人主導的程序，而會自行調查。

CNN指有資深共和黨人認為，如此更好，因為共和黨人並不想參與這個委員會。

如果McCarthy未能提名5個共和黨席位，普洛西可以自行填補提名人選，到時舉行聆訊，就沒有共和黨人的聲音。

而唯一留在委員會的共和黨人是懷俄明州的Liz Chiney，她贊同普洛西的做法，並批評McCathy一直處處阻撓調查，不想讓美國人了解真相。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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