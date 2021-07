普洛西拒絕兩名共和黨人加入國會衝擊調查委員會

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議長普洛西拒絕兩名共和黨人加入國會衝擊事件調查委員會,共和黨人索性取消全部5個提名人選,事件被視為罕見,反映眾議院兩黨關係緊張。

普洛西拒絕的兩名共和黨人是俄亥俄州的Jim Jordan,與印第安那州 Jim Banks,理由是要維護調查委員會的健全,並堅持尋求真相,兩人都大力支持特朗普,並在1月6號當日在國會對總統大選結果投反對票。

國會少數黨領袖Kevin McCathy抨擊普洛西此舉是濫用權力,破壞眾議院,他聲言如果普洛西不收回成命,共和黨人不會參與民主黨人主導的程序,而會自行調查。

CNN指有資深共和黨人認為,如此更好,因為共和黨人並不想參與這個委員會。

如果McCarthy未能提名5個共和黨席位,普洛西可以自行填補提名人選,到時舉行聆訊,就沒有共和黨人的聲音。

而唯一留在委員會的共和黨人是懷俄明州的Liz Chiney,她贊同普洛西的做法,並批評McCathy一直處處阻撓調查,不想讓美國人了解真相。

