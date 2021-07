鴉片類藥物訴訟 強生及分銷商付260億和解

【有線新聞】

美國藥廠強生(Johnson & Johnson)及三大分銷商就全國數千宗,被指助長鴉片類止痛藥成癮的訴訟,跟多個州的檢察長達成和解協議,同意補償260億美元,有州分表明不接納。

鴉片類藥物包括一些止痛貼和止痛藥,有助紓緩中等至嚴重程度痛楚和長期痛症,但有時候未必需要。美國政府數據指,過去廿多年有超過50萬人死於過度使用鴉片類藥物。

美國藥廠強生及三大分銷商被指淡化上癮風險,及疏於監督致藥物被非法使用,在全國面臨逾3千宗訴訟。

經過兩年多談判,強生和三大分銷商跟15個州的檢察長達成和解協議,同意付合共260億美元和解金額,強生最長分18年支付,大部分用作成癮治療、預防、教育等用途,強生亦同意停止生產銷售這類藥物及設立機制加強監察。

和解協議適用於全國訴訟,各州有30天時間考慮是否確認同意協議。各州分配金額不同,如紐約州最高可得逾12億美元,北卡羅萊納州可得7.5億美元,實際金額需視乎各州轄下有多少地方政府放棄訴訟,按比例計算。但暫時最少有華盛頓州表明不接納和解,認為金額太少,會繼續訴訟為死者討回公道。

今次的和解金額若全數支付會是美國歷來第二大筆,僅次1998年的煙草和解協議,有專家提醒要確保補償金不會像當年一樣,被部分州分拿作其他用途。

