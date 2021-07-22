鴉片類藥物訴訟 強生及分銷商付260億和解

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美國藥廠強生（Johnson & Johnson）及三大分銷商就全國數千宗，被指助長鴉片類止痛藥成癮的訴訟，跟多個州的檢察長達成和解協議，同意補償260億美元，有州分表明不接納。

鴉片類藥物包括一些止痛貼和止痛藥，有助紓緩中等至嚴重程度痛楚和長期痛症，但有時候未必需要。美國政府數據指，過去廿多年有超過50萬人死於過度使用鴉片類藥物。

美國藥廠強生及三大分銷商被指淡化上癮風險，及疏於監督致藥物被非法使用，在全國面臨逾3千宗訴訟。

經過兩年多談判，強生和三大分銷商跟15個州的檢察長達成和解協議，同意付合共260億美元和解金額，強生最長分18年支付，大部分用作成癮治療、預防、教育等用途，強生亦同意停止生產銷售這類藥物及設立機制加強監察。

和解協議適用於全國訴訟，各州有30天時間考慮是否確認同意協議。各州分配金額不同，如紐約州最高可得逾12億美元，北卡羅萊納州可得7.5億美元，實際金額需視乎各州轄下有多少地方政府放棄訴訟，按比例計算。但暫時最少有華盛頓州表明不接納和解，認為金額太少，會繼續訴訟為死者討回公道。

今次的和解金額若全數支付會是美國歷來第二大筆，僅次1998年的煙草和解協議，有專家提醒要確保補償金不會像當年一樣，被部分州分拿作其他用途。

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