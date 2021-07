【KTSF】

大約一個月前取得兩黨妥協,總值1.2萬億元的基建計劃框架法案,周三在國會參議院的測試表決中遭到共和黨人阻撓,令法案未能提上參議院審議辯論。

參議院的測試表決結果是51票反對,49票贊成,未能湊夠所需的60票,因此不能提上參議院全院審議。

參議院民主黨領袖舒默也站在共和黨人一邊投反對票,以便他可以在程序上將法案帶回參議院全院再次表決,這項法案主要是對傳統的築橋修路基建投資,以及擴大寬頻上網服務。

共和黨人指,法案太籠統,需要更多時間去了解細節內容,特別是由誰來支付龐大基建的開支。

22名兩黨的參議員在表決後都樂觀認為就快達成最後協議。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。