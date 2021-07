【KTSF】

不少駕駛人士都喜歡用Google Maps自動導航,不過隨了導航的功能之外,Google Maps也可以幫助用戶與其它人保持社交距離。

為了幫助用戶在疫情期間保持社交距離,Google宣布擴大地圖功能,讓用戶可以查看他們所在位置的公共交通上有多擠擁。

Google地圖會根據覆蓋100個國家,數以千計的城市的數據,包括歷史位置趨勢,和由用家提供的數據,再利用人工智能,預測公共交通上將會有多繁忙,用戶之後可以再決定乘搭那種交通工具和幾時乘搭。

Google將會在紐約和澳洲悉尼率先試行這個新功能。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。