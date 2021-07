舊金山華埠商戶被指違反殘障人士法 地檢官指可能涉詐騙（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠至少60幾間商戶和宗親會早前收到律師信,被指違反ADA聯邦殘障人士法案,地檢官博徹思(Chesa Boudin)認為,原告人可能涉及詐騙,會從這方向展開調查。

本台之前聯絡過提告律師,律師表示被告的一些商戶沒有為殘障人士提供相應的餐桌,入口沒有提供輪椅斜坡,又或者指部分店家的櫃檯高度,沒達到殘疾人士的標準,而該60幾封信是來自同一個原告人,地檢官認為,原告人有詐騙嫌疑,因此承諾展開調查。

博徹思說:「這些律師信內的指控有可能是詐騙,濫用這條很重要的法例,企圖剝削和勒索小商業,而並非為殘障人士爭取權益,只是敲詐勒索,受到疫情影響和針對亞裔仇恨的小商業。」

博徹思表示,絕不縱容有人詐騙或濫用司法程序,並會同時支持華埠小商業以及殘障人士,呼籲懷疑收到詐騙律師信的商戶或業主,致電專線(628) 652-4311,或發電郵至[email protected]通知地檢處,當局將會展開全面調查。

博徹思又表示,這類案件幾年前發生過,原告人利用ADA殘障人士法案,向業主索取大筆金錢,業主如果打算上庭打官司,可能要花大筆錢,所以傾向作出較便宜的庭外和解。

舊金山中華總商會主席區國雄說:「根據調查所知,原告人的公司,過去5年一共發出1,556封律師信,我們要求地檢處介入進行調查,舊金山中華總商會將會成立法律辯護基金,籌集2萬幾元調查事件。」

華埠商戶邵旗謙說:「華埠很多商店經過疫情洗禮,重新開始生意,但這個ADA的問題,令到很多商店很擔憂,未能應心做生意。」

有多名市府官員和律師周三都在華埠舉行工作坊解答有關ADA法例的疑難。

舊金山經濟勞工及發展辦公室表示,如果商戶收到被指違反ADA條例的律師信,千萬不要置之不理,因為有可能違法,最好找認證專家CASp去你的商鋪或樓宇進行調查,詳細指出違例的地方。

舊金山經濟勞工及發展辦公室Diana De Leon說:「CASp不只提供指引,也會幫助證明你有採取行動,去解決問題。」

有ADA法的律師又表示,如果業主有保險的話,應該跟保險公司商量方案。

