舊金山華埠商戶被指違反殘障人士法 地檢官指可能涉詐騙（視頻）

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舊金山（三藩市）華埠至少60幾間商戶和宗親會早前收到律師信，被指違反ADA聯邦殘障人士法案，地檢官博徹思（Chesa Boudin）認為，原告人可能涉及詐騙，會從這方向展開調查。

本台之前聯絡過提告律師，律師表示被告的一些商戶沒有為殘障人士提供相應的餐桌，入口沒有提供輪椅斜坡，又或者指部分店家的櫃檯高度，沒達到殘疾人士的標準，而該60幾封信是來自同一個原告人，地檢官認為，原告人有詐騙嫌疑，因此承諾展開調查。

博徹思說：「這些律師信內的指控有可能是詐騙，濫用這條很重要的法例，企圖剝削和勒索小商業，而並非為殘障人士爭取權益，只是敲詐勒索，受到疫情影響和針對亞裔仇恨的小商業。」

博徹思表示，絕不縱容有人詐騙或濫用司法程序，並會同時支持華埠小商業以及殘障人士，呼籲懷疑收到詐騙律師信的商戶或業主，致電專線(628) 652-4311，或發電郵至[email protected]通知地檢處，當局將會展開全面調查。

博徹思又表示，這類案件幾年前發生過，原告人利用ADA殘障人士法案，向業主索取大筆金錢，業主如果打算上庭打官司，可能要花大筆錢，所以傾向作出較便宜的庭外和解。

舊金山中華總商會主席區國雄說：「根據調查所知，原告人的公司，過去5年一共發出1,556封律師信，我們要求地檢處介入進行調查，舊金山中華總商會將會成立法律辯護基金，籌集2萬幾元調查事件。」

華埠商戶邵旗謙說：「華埠很多商店經過疫情洗禮，重新開始生意，但這個ADA的問題，令到很多商店很擔憂，未能應心做生意。」

有多名市府官員和律師周三都在華埠舉行工作坊解答有關ADA法例的疑難。

舊金山經濟勞工及發展辦公室表示，如果商戶收到被指違反ADA條例的律師信，千萬不要置之不理，因為有可能違法，最好找認證專家CASp去你的商鋪或樓宇進行調查，詳細指出違例的地方。

舊金山經濟勞工及發展辦公室Diana De Leon說：「CASp不只提供指引，也會幫助證明你有採取行動，去解決問題。」

有ADA法的律師又表示，如果業主有保險的話，應該跟保險公司商量方案。

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