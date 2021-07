【KTSF】

加州新型肺炎疫情持續反彈,單日新增確診破5千宗,當中大部分確診者都沒打針。

根據加州公共衛生局公布的數字,7月7日單日新增1,332宗確診,一週後即7月14日,單日確診增至3,093宗,到了周三,單日新增個案達5,285宗。

至於7天確診率也由7月7日公布的1.9%,升至目前的4.5%。

公共衛生局周三公布新數據,由7月7日至14日,未接種疫苗的人士中,平均患病率為每10萬人有13人染病,已接種疫苗的人當中,平均患病率為每10萬人有2人染病,今年截至7月14日,累計的確診個案,99%患者都沒有接種疫苗。

