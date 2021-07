白宮職員及眾議院議長幕僚打齊針仍確診新型肺炎

【有線新聞】

美國疫情升溫,當局指近期的確診個案大部分都是感染Delta變種病毒,呼籲大眾接種疫苗。而白宮一名職員和眾議院議長佩洛西一名幕僚,就在接種兩劑新型肺炎疫苗後確診。

打齊兩針仍然中招的,包括一名白宮職員,和眾議院議長佩洛西團隊的一名高級發言人;上周出席同一活動後確診新型肺炎。美國傳媒報道他們症狀輕微,正在家中隔離。

報道指,確診的白宮職員近期並沒和總統拜登或其他主要官員接觸,但白宮在傳媒報道前沒主動公布。發言人普薩基承認,以往曾有白宮職員確診,但都並非直屬拜登的員工,因應私隱考慮而沒公開,強調白宮一向遵守疾控中心指引。

至於佩洛西的高級發言人,上周三曾和到訪華盛頓的數十名民主黨得州州議員接觸,至少6名打齊針的州議員近日確診。

佩洛西的副幕僚長指,確診的職員已沒和佩洛西見面。而該批州議員上周亦和副總統賀錦麗會面,她的辦公室指賀錦麗、其職員和確診議員沒密切接觸。

美國近期疫情升溫,只有近半人口打齊兩針,而多數死亡的人都沒打針。衛生部門官員在參議院一個委員會會議指,美國近日新增的新型肺炎個案,逾8成都是感染Delta變種病毒,強調接種疫苗暫時是最有效對抗變種病毒的方法。

出席會議的共和黨參議員保羅提到,被指是新冠病毒源頭的武漢病毒研究所,質疑國家過敏症和傳染病研究所所長福奇資助與病毒變異相關的研究。

他稱︰「我想說,你不知道自己在說甚麼。我們不知道新冠病毒是否來自實驗室,但所有證據都指向和實驗室洩漏相關,任何人資助研究所都有責任,包括你。」

福奇反駁︰「你意思是,我們所做的要為疫情的死者負責。我對此極不滿;若有人說謊,就是參議員你本人。」

福奇強調,研究的病毒和新冠病毒完全不一樣。

