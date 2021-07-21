疾控中心望年底可以為年幼兒童接種新冠疫苗（視頻）





【KTSF 張麗月報導】

學校快要開課，而新型肺炎Delta變種病毒導致的確診病例正在激增，與此同時，製藥公司就12歲以下兒童接受疫苗展開臨床試驗，究竟什麼時候才可以為孩子們接種疫苗呢？

聯邦疾控中心（CDC）總監Walensky說：「我們希望在年底之前，能夠為年幼的兒童提供安全有效的疫苗。」

Walensky醫生周一與十幾個商業團體和公共衛生組織的領袖開會時表示，希望今年年底之前，可以為兒童提供新型肺炎病毒疫苗，疾控中心還宣布了一項倡議，幫助在職父母為符合條件的兒童接種新型肺炎病毒疫苗，以及按時接種其它疫苗。

與此同時，Pfizer和Moderna仍在進行臨床試驗，以了解新型肺炎病毒疫苗如何在12歲以下兒童的身體中發揮作用。

Pfizer指出，有關5至11歲兒童的疫苗數據，可能在9月時發布，根據研究結果，Pfizer有機會要求食品及藥物管理局（FDA）授權准許緊急使用這個年齡組別的疫苗。

Moderna沒有說明何時公佈其疫苗試驗數據結果。

Walensky說：「我們仍然沒有完整的試驗結果，因為這個年齡段的數據有限，但我們了解，即使是輕度染病的兒童，也可能出現嚴重的長期影響。」

目前全國除4個州外，所有州都看到了新型肺炎病毒肺炎確診病例呈現上升趨勢。

有前線醫生表示，患者比他們在冬天看到的更年輕，而且病情更加嚴重，衛生專家表示，保護年幼兒童的最佳方法，是讓他們周圍的每個人都完成疫苗接種。

Baylor醫學院熱帶醫學院院長Peter Hotez醫生說：「除了未接種疫苗的青少年之外，還要付出代價的是小孩子，他們得依靠成人和青少年接種疫苗，以減緩病毒傳播。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。