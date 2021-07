疾控中心望年底可以為年幼兒童接種新冠疫苗（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

學校快要開課,而新型肺炎Delta變種病毒導致的確診病例正在激增,與此同時,製藥公司就12歲以下兒童接受疫苗展開臨床試驗,究竟什麼時候才可以為孩子們接種疫苗呢?

聯邦疾控中心(CDC)總監Walensky說:「我們希望在年底之前,能夠為年幼的兒童提供安全有效的疫苗。」

Walensky醫生周一與十幾個商業團體和公共衛生組織的領袖開會時表示,希望今年年底之前,可以為兒童提供新型肺炎病毒疫苗,疾控中心還宣布了一項倡議,幫助在職父母為符合條件的兒童接種新型肺炎病毒疫苗,以及按時接種其它疫苗。

與此同時,Pfizer和Moderna仍在進行臨床試驗,以了解新型肺炎病毒疫苗如何在12歲以下兒童的身體中發揮作用。

Pfizer指出,有關5至11歲兒童的疫苗數據,可能在9月時發布,根據研究結果,Pfizer有機會要求食品及藥物管理局(FDA)授權准許緊急使用這個年齡組別的疫苗。

Moderna沒有說明何時公佈其疫苗試驗數據結果。

Walensky說:「我們仍然沒有完整的試驗結果,因為這個年齡段的數據有限,但我們了解,即使是輕度染病的兒童,也可能出現嚴重的長期影響。」

目前全國除4個州外,所有州都看到了新型肺炎病毒肺炎確診病例呈現上升趨勢。

有前線醫生表示,患者比他們在冬天看到的更年輕,而且病情更加嚴重,衛生專家表示,保護年幼兒童的最佳方法,是讓他們周圍的每個人都完成疫苗接種。

Baylor醫學院熱帶醫學院院長Peter Hotez醫生說:「除了未接種疫苗的青少年之外,還要付出代價的是小孩子,他們得依靠成人和青少年接種疫苗,以減緩病毒傳播。」

