東京奧運灣區華裔選手專題：擊劍隊隊員陳海翔（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

東京奧運舉行在即,美國隊這次也有不少華裔運動員出征,本台為您推出奧運專題,介紹來自灣區的華裔奧運選手,首先帶您認識非常有奪金希望的舊金山華裔混血的美國男子擊劍隊隊員陳海翔(Alexander Massialas)。

這次的東京奧運,對於美國男子擊劍隊來說,是極為重要的一場比賽,因為非常有希望能打破歷史,為美國贏得史上首個奧運擊劍金牌。

2016巴西里約熱內盧奧運會,美國隊拿到一銀兩銅,是相隔56年之後,再度贏得擊劍項目的奧運獎牌。

在舊金山土生土長的華裔混血陳海翔,一人就抱回一銀一銅,分別是男子花劍Foil個人銀牌,以及團體銅牌,這次東京奧運,他對於奪金抱著必勝的決心。

陳海翔說:「我們今年沒有比賽,訓練也比較不容易,但是我覺得我自己的訓練,我覺得比去年好一點,所以去參加東京奧運,我覺得有很好的機會,可以得到個人冠軍。」

不僅如此,由於美國男子花劍隊排名世界第一,陳海翔對於團體賽方面也很有信心。

陳海翔說:「我們四個美國隊員都是世界排名前十名,所以我覺得我們的隊是世界最強的一個隊,(所以今年格外有信心?)嗯 是的。」

東京奧運經歷延後一年,以及是否要停辦還是再延遲等高度爭議聲中終於要登場,這對陳海翔來說意義非凡,因為運動員的黃金時刻稍縱即逝,辦不辦可能影響到整個運動生涯。

陳海翔從史丹福大學畢業之後,可以說賭上一切,全心全意訓練和比賽,就是為了完成從小的夢想。

陳海翔說:「我的夢想,從小的夢想,就是要得到奧運冠軍,所以從我畢業以後,我就只是努力訓練而已,當專業運動員。」

來自舊金山,今年27歲的陳海翔,母親來自台灣,父親則是來自希臘,知名的美國擊劍教練Greg Massialas,陳海翔是個在擊劍場長大的孩子,7歲開始擊劍的他,從小就熱愛擊劍,這次隨男子花劍隊出征日本東京,是第三度亮相奧運賽場。

陳海翔說:「我覺得很興奮,因為平常要等四年才可以參加奧運會,但是這次當然要再加一年。」

從18歲第一次亮相奧運賽場,到現在他已經是各大擊劍場上的常勝軍。

陳海翔說:「我沒有像我22歲那麼快,那麼年輕,但是我覺得這5年,我有比較多的經驗,我想擊劍比較複雜一點,所以當然我不能像在2016年一樣的一樣打,但是我有比較多的經驗,想得比較聰明一點,我可以出去得到,出去很成功。」

陳海翔坦言,多少也會擔心疫情,但他全心專注在比賽,要做到不受影響,倒是可惜少了他專屬的加油團。

陳海翔說:「2016年的時候,我有20多個大學的朋友,我自己的家人都去看我比賽,但是這次當然他們也不會有這種機會。」

不過他的父親和妹妹這次都會與他同行,因為他的父親兼教練正是美國花劍隊的教練,妹妹Sabrina Massialas也首度取得奧運資格,是美國女子花劍隊的一員,只有媽媽陳傳慧首度落單,不能陪伴左右。

Massialas說:「我非常驕傲哥哥和妹妹都能進奧運隊伍,特別是妹妹,因為她在當疫情封鎖時,哥哥已經進入美國隊,所以只是多等一年,那是難處,妹妹的情況則是要等一整年,打完最後的比賽才成功進入,這是比較神經緊繃的。」

這就是Greg創辦的擊劍俱樂部坐落在舊金山日落區,是孕育許多擊劍選手的搖籃,他年輕時也是擊劍選手,兩度代表美國隊出征奧運,退役後從2008年北京奧運開始,連續四次擔任美國奧運擊劍隊教練,2020年更獲美國奧委會選拔為美國奧運年度教練(US Olympic Coach of the Year),也是美國奧運首位擊劍教練獲此殊榮,肯定他為美國擊劍運動所做的貢獻。

Massialas說:「這對於我是莫大的榮譽,因為考量到在所有冬季運動,和夏季運動等所有主要運動都包含在內,所以真的是我非常引以為豪的,這也是結合了我們所有教練一起努力的結果,幫助我們擊劍隊進入奧運,並且成為排名世界第一的隊,這些都是幫助我們得到此榮譽的事情。」

擊劍運動是他畢生的職志,他不僅以擊劍為豪,更將所有教過的學生視為己出,當前正是美國擊劍運動,特別是花劍的黃金年代,看著一手調教的學生一個個發光發熱,就是他堅持下去的動力。

Massialas說:「我把他們大家都當自己孩子,我有個擊劍運動孟凱睿,是我首次在2008帶隊,隨後有陳海翔、Doris和Sabrina,看著他們長大成熟,太美好了,我當然希望看到他們成功,贏得金牌。」

來自舊金山的孟凱睿已經搬到外州,這次他也會出戰,是第四度進軍奧運,這支強大的隊伍帶著必勝的信心,希望在東京奧運的賽場上發光發熱。

