備受爭議的舊金山(三藩市)日落區Irving街首座百份百可負擔房屋計劃周二有新發展,市參議會周二表決通過批准1400幾萬元買地貸款。

計劃中的可負擔房屋位於Irving街2550號,非牟利機構TNDC計劃在這裡興建7層高的百分百可負擔房屋,約100個住宅單位。

市參事馬兆明說,日落區可負擔房屋單位並不足夠,不過有居民就很反對,認為這項大型公寓計劃會令交通更擠塞,造價太貴。

TNDC發言人表示,下個月將會舉行社區會議,徵詢居民對公寓的意見。

另外,市參議會周二表決通過在日落區設立舊金山第一個中華文化區,提供資源協助弱勢社區,保障華裔因社區高檔化被逼遷等。

