【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)市府新年度財政預算案,其中有很多資金將會改善華埠和華人社區,市參議會周二一讀通過有關撥款。

治安方面,預算案中將會撥款100萬元,擴大社區安全項目,包括提供更多罪案受害人支援服務。

另外100萬元聘請社區安全大使,此外也會在華埠增加十幾名巡邏警員。

房屋方面,將撥款100萬元給長者支援項目,另外又會收購改善華埠一所64單位的散房公寓。

在華埠的文化藝術和旅遊上撥款400萬元,包括設李小龍博物館、舉辦「輕歌曼舞」、天后廟街「舞蹈節」、「食麵節」,以及加強推廣華埠旅遊業等。

另外撥款100萬元清潔消毒華埠街道,聘請更多清潔工人保持華埠乾淨,預算案預料在下星期二讀表決。

