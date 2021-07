聖塔克拉拉縣和慈濟週末聯合舉辦快閃疫苗站（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

南灣聖塔克拉拉縣(Santa Clara)和慈濟將在本週末聯合舉辦快閃疫苗站,屆時還會有專人為受到新冠疫情影響而需要協助的居民提供諮詢。

疫苗接種站的時間是7月24日星期六下午兩點至6點,地點是聖荷西Oakland Road 2355號。

聖塔克拉拉縣衛生局指出,華裔在對抗新冠疫情方面是模範生,疫苗接種率和其他族裔比較起來也是名列前茅,但是還是有些民眾至今仍未接種。

有鑑於現在Delta變異病毒株肆虐,確診患者人數飆升,而且新確診病例幾乎都是尚未接種疫苗者,該縣的確診率由一個月之前0.4%,上升至現在1.5%,聖塔克拉拉縣和慈濟鼓勵所有12歲及以上尚未接種疫苗的人士前往接種疫苗,無需預約,並且會獲贈小禮物。

未成年人士會接種Pfizer疫苗,而成年人可選擇接種Pfizer或只需要一劑的Johnaon & Johnson疫苗。

除了免費接種疫苗之外,屆時還會有專人為受到疫情影響的人士提供諮詢服務,像是如何申請租金補助和財務支援等等。

聖塔克拉拉縣衛生局的數據顯示,到目前為止,該縣年滿12歲的人口,接近77%已經完成接種新冠肺炎疫苗,縣內7日平均每天新增98宗病例,該縣累計確診人數為12萬1007人,總共1,706人死於新冠肺炎。

