全球最大影音串流平台Netflix計劃進軍遊戲界,觀眾訂閲後,除了可繼續欣賞電影和劇集等節目,將來更可玩手機遊戲。

提供各式各樣電影、劇集和卡通等節目讓用戶觀看的Netflix,在多個地方因疫情「封城」下,為不少人提供娛樂。隨着各地陸續放寬防疫限制,Netflix用戶增長亦放緩,今年第二季新增約150萬訂戶。

公司為求提高訂閱量和提供多元化娛樂,宣布即將開拓業務至遊戲界,打算推出加入互動元素與旗下自家節目相關的遊戲。初步著眼於手機遊戲,將包含在訂閱方案內,用戶毋須另外付費便可以玩,遊戲亦不會有廣告。

方案仍在規劃階段,彭博引述知情人士指Netflix有望明年推出遊戲。Netflix則稱會繼續改善服務,期望第三季的新增訂戶有350萬,少於外界預期。

