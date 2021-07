河南暴雨造成全省至少25人死亡 120萬人受災

【有線新聞】

河南多地連日暴雨成災,其中在鄭州,連日雨量超過600毫米,周二晚大量雨水湧入地鐵隧道,有列車被淹浸導致多人死亡。省政府表示,暴雨已造成全省最少25人死亡,7人失蹤,120萬人受災。

大量雨水周二湧入鄭州地鐵5號線的車站有列車被困隧道,水位不斷上升,有畫面見到水深達肩。有老人家和婦孺感到呼吸困難,車長之後協助乘客打破車窗,爬出車廂,沿隧道兩邊圍欄逃生。

獲救乘客張先生說:「因為當時水已經漫到我們肩膀了,水衝勁太大了,就直接給沖走了。我跟其中一個人,我們倆因為沒勁了,當時都差點想放棄了。」

當局派出解放軍和消防等救援救出500多人,多人被救上月台時已失去知覺,最少有12人死亡,5人受傷。

而在地面上,到處都見到有車輛和途人被困水中,有市民被大水沖走,有民眾自發救人,但地面突然下塌,最終都一同跌入地底。

大批消防救援連夜搜救被困的人,其中在一間幼兒園救出150名師生,一間酒店就有300名人員被困,包括老人和小朋友。

消防人員說:「老人先上,小孩先上,來來來,讓一下,讓小孩先上。」經過1小時,成功救出所有被困人員,有戲院就免費開放供未能回家的民眾過夜,有醫院停電,當地電力部門緊急救援,使用緊急電力車為深切治療部供電。到星期三上午,雨勢稍為緩和,市內部分地區積水已經消退,但有當地居民對我們表示,部分地區仍然停電。

鄭州市民說:「我這個地方昨天雨下得特別大,地面上積水挺高的,積水大概到我膝蓋以上的地方。今天我這個地區附近雨下的比昨天小了一點,但是我去單位還是停電狀態,我聽同事說他們家裏也是停水停電了的。」

他又表示,擔心當地多座水庫需要洩洪,「防洪、洩洪比較擔心吧!不知道會是什麼樣,上面告訴我們就是讓我們多準備一些物資,然後在5樓以下的(居民)要找個地方避下險。」

而在鞏義巿,周三大雨仍然持續,引發山洪及山泥傾瀉,多處房屋、圍牆倒塌,14座水庫水滿,兩個鎮大範圍淹沒,至少造成4人死亡。

