河南暴雨造成全省至少25人死亡 120萬人受災

【有線新聞】

河南多地連日暴雨成災，其中在鄭州，連日雨量超過600毫米，周二晚大量雨水湧入地鐵隧道，有列車被淹浸導致多人死亡。省政府表示，暴雨已造成全省最少25人死亡，7人失蹤，120萬人受災。

大量雨水周二湧入鄭州地鐵5號線的車站有列車被困隧道，水位不斷上升，有畫面見到水深達肩。有老人家和婦孺感到呼吸困難，車長之後協助乘客打破車窗，爬出車廂，沿隧道兩邊圍欄逃生。

獲救乘客張先生說：「因為當時水已經漫到我們肩膀了，水衝勁太大了，就直接給沖走了。我跟其中一個人，我們倆因為沒勁了，當時都差點想放棄了。」

當局派出解放軍和消防等救援救出500多人，多人被救上月台時已失去知覺，最少有12人死亡，5人受傷。

而在地面上，到處都見到有車輛和途人被困水中，有市民被大水沖走，有民眾自發救人，但地面突然下塌，最終都一同跌入地底。

大批消防救援連夜搜救被困的人，其中在一間幼兒園救出150名師生，一間酒店就有300名人員被困，包括老人和小朋友。

消防人員說：「老人先上，小孩先上，來來來，讓一下，讓小孩先上。」經過1小時，成功救出所有被困人員，有戲院就免費開放供未能回家的民眾過夜，有醫院停電，當地電力部門緊急救援，使用緊急電力車為深切治療部供電。到星期三上午，雨勢稍為緩和，市內部分地區積水已經消退，但有當地居民對我們表示，部分地區仍然停電。

鄭州市民說：「我這個地方昨天雨下得特別大，地面上積水挺高的，積水大概到我膝蓋以上的地方。今天我這個地區附近雨下的比昨天小了一點，但是我去單位還是停電狀態，我聽同事說他們家裏也是停水停電了的。」

他又表示，擔心當地多座水庫需要洩洪，「防洪、洩洪比較擔心吧！不知道會是什麼樣，上面告訴我們就是讓我們多準備一些物資，然後在5樓以下的（居民）要找個地方避下險。」

而在鞏義巿，周三大雨仍然持續，引發山洪及山泥傾瀉，多處房屋、圍牆倒塌，14座水庫水滿，兩個鎮大範圍淹沒，至少造成4人死亡。

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