加州財務長馬世雲被前同事起訴性騷擾和不合理解僱（視頻）

加州財務長馬世雲(Fiona Ma)被前同事起訴她性騷擾和不合理解僱等控罪,原告人聲稱馬世雲曾向她作出不當舉動,而她因為示意拒絕之後,遭到無理解僱。

原告人Judith Blackwell是一名非洲裔女人,曾擔任加州稅項分配委員會的行政主任16個月。

法庭文件指,在去年2月,Blackwell和馬世雲同住一間酒店房時,馬世雲涉嫌故意多次向Blackwell展示她的後半身裸體,企圖吸引她注意,Blackwell感到不安,但因為恐懼而不作聲。

馬世雲後來不斷送珠寶和油畫等的禮物給Blackwell,安排專屬泊車位給她,又承諾會將她升位為副財務長。

去年5月,馬世雲租了一間Airbnb短租屋給多名同事過夜,Blackwell和馬世雲都有各自的房間,但Blackwell聲稱馬世雲曾在她睡覺時爬上她張床,她因為困擾和驚慌假裝熟睡。

去年9月,Blackwell因為中風停工八星期,返回工作後失去原先的泊車位,又表示馬世雲委任了另外兩名白人同事做副財務長,又增加了Blackwell兩人份的工作量,不設任何補償,她之後在今年1月被無理解僱。

代表律師聲稱,Blackwell相信她被一名“資歷比她低的白人女性”取代。

Blackwell上星期向沙加緬度縣高級法院起訴馬世雲性騷擾、無理解僱、種族歧視、歧視殘障人士、故意對她造成情緒困擾等控罪。

馬世雲發聲明回應指,她對於這些無理指控感到傷心失望,她表示多次拒絕回應對方律師提出的庭外和解建議,並指出法庭上將真相大白。

