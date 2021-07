白宮抗疫顧問與共和黨參議員就新冠病毒撥款研究激辯

【KTSF】

流行病學專家兼白宮抗疫總顧問Anthony Fauci醫生,和本身也是醫生的肯塔基州聯邦參議員Rand Paul,周二在國會參議院作證時,就新型肺炎病毒撥款研究的問題再次激烈爭論,出現火爆場面。

Fauci說:「你不知道自己在說甚麼,坦白說,我正式這樣說。」

Paul說:「我們不知道,不知道究竟它是否來自實驗室,但所有證據顯示,它來自實驗室,誰撥款資助這實驗室將要負責,包括你在內。」

Fauci說:「我完全,我完全不同意這謊言,你正傳播出來,參議員。」

Fauci醫生領導的全國衛生研究所,曾經資助中國武漢實驗室研究遺傳基因操控病毒及其他微生物,並且預測有可能出現的變種。

參議員Paul指控全國衛生研究所這項資助,涉及武漢病毒研究所從事對病毒「增進功能」研究,有人更認為是這項研究導致全球新冠狀病毒大流行。

Paul直指Fauci向國會隱瞞事實,並要求Fauci收回較早時發出的聲明,但Fauci堅決否認有說謊,也不會撤回之前所講的說話。

