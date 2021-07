【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)總監表示,印度Delta變種病毒,目前佔全美新型肺炎個案的八成三,比7月3日那個星期上升達一半。

CDC總監表示,現時在美國有四分三的縣,有不到四成的人接種了疫苗,所以導致傳染力高的Delta變種更快速散播。

Delta病例急升,也導致死亡個案上升,在上星期,平均每天有239人染疫死亡,升幅接近48%。

