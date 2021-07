奧克蘭市議會通過Howard Terminal體育場修建條款（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

週二奧克蘭(屋崙)市議會以6比1的投票結果,贊成對備受爭議的Howard Terminal體育場項目進行修建的條款清單,但奧克蘭運動家隊官方表示,該計劃根本不適合他們。

這項計劃耗資120億美元,選址在奧克蘭港Howard Terminal的新球場項目,將包括數千個住房單位,周二早些時候的投票,或為運動家深度植根奧克蘭打下基礎,然而也可能會令運動家永遠地離開奧克蘭。

奧克蘭運動家隊主席Dave Kaval說:「現在的條款所用的字眼,對於運動家隊而言並不可行。」

奧克蘭市議員Carroll Fife說:「我不知道我們何去何從,特別是在經歷了翻跟斗式的變化,以及受到侮辱和不尊重之後。」

在周二的投票會上,奧克蘭市府保證,球隊和發展商不需負責3億5200萬元交通基礎設施項目的費用。

奧克蘭市長Libby Schaff說:「我們非常接近了,最主要的不同是,奧克蘭堅定地站在社區利益,和支持社區的資源一方。」

但是奧克蘭市同時將可負擔住房的比例由30%提高至35%。

運動家的球迷們非常清楚地知道,一支球隊可以非常快地搬遷。

奧克蘭運動家球迷說:「如果我們丟了運動家,接下來又如何?但是這個球場老舊了,奧克蘭運動家,運動家在奧克蘭,兩者不可缺一。」

反對興建新球場的還包括奧克蘭碼頭的企業,他們認為大興土木會對當地經濟不利,讓工人失去工作。

東奧克蘭體育聯盟Aaron Wright說:「東岸的碼頭是新式的,花費了數億美元建設,現在我們卻想在這裡建造一個體育場,這一點都不切合實際。」

