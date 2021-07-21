奧克蘭市議會通過Howard Terminal體育場修建條款（視頻）





【KTSF 關鍵報導】

週二奧克蘭（屋崙）市議會以6比1的投票結果，贊成對備受爭議的Howard Terminal體育場項目進行修建的條款清單，但奧克蘭運動家隊官方表示，該計劃根本不適合他們。

這項計劃耗資120億美元，選址在奧克蘭港Howard Terminal的新球場項目，將包括數千個住房單位，周二早些時候的投票，或為運動家深度植根奧克蘭打下基礎，然而也可能會令運動家永遠地離開奧克蘭。

奧克蘭運動家隊主席Dave Kaval說：「現在的條款所用的字眼，對於運動家隊而言並不可行。」

奧克蘭市議員Carroll Fife說：「我不知道我們何去何從，特別是在經歷了翻跟斗式的變化，以及受到侮辱和不尊重之後。」

在周二的投票會上，奧克蘭市府保證，球隊和發展商不需負責3億5200萬元交通基礎設施項目的費用。

奧克蘭市長Libby Schaff說：「我們非常接近了，最主要的不同是，奧克蘭堅定地站在社區利益，和支持社區的資源一方。」

但是奧克蘭市同時將可負擔住房的比例由30%提高至35%。

運動家的球迷們非常清楚地知道，一支球隊可以非常快地搬遷。

奧克蘭運動家球迷說：「如果我們丟了運動家，接下來又如何？但是這個球場老舊了，奧克蘭運動家，運動家在奧克蘭，兩者不可缺一。」

反對興建新球場的還包括奧克蘭碼頭的企業，他們認為大興土木會對當地經濟不利，讓工人失去工作。

東奧克蘭體育聯盟Aaron Wright說：「東岸的碼頭是新式的，花費了數億美元建設，現在我們卻想在這裡建造一個體育場，這一點都不切合實際。」

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