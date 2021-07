【KTSF】

由於新冠變種病毒導致的疫情捲土重來,蘋果公司表示,將延遲復工日期至少一個月,員工或許在10月才會回到辦公室來。

蘋果公司成為首批推遲復工的美國科技巨頭之一,知情人士表示,蘋果將在必須返回辦公室前至少一個月提醒員工。

蘋果首席執行官Tim Cook 6月份時提出的復工計劃是,員工從9月初開始每週,至少返回辦公室3天。

在一份公司內部備忘錄中,Cook提到了疫苗的實用性和感染率的下降,座落於Cupertino的蘋果總部,有一些員工在新冠疫情大流行時期,也一直在辦公室工作。

