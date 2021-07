佛州華裔餐廳東主遭兩白人用種族主義字眼辱罵（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

佛羅里達州Delray Beach一間拉麵店的華裔東主,日前被兩名白人用種族主義字眼辱罵,他把片段上載到網上,希望其他人明白亞裔近期經常遭受的對待。

在網上瘋傳的片段來自Delray Beach,顯示當地Ramen Lab Eatery門外一群男人,當中兩個男人辱罵東主Louis Grayson,由於關門,老闆要求他們離開,但卻被罵:「中國感冒 塞回去。」

Grayson說:「我要求他們在別處吃另一間餐廳買來的意式薄餅,當時我們正要關店,就是這樣。」

當時正值午夜前,他的員工已經收拾好戶外堂食區,之後那些男人自行坐下。

Grayson說:「我們在清理餐桌,並把戶外東西收拾進來,他們開始搬開疊好的椅子,隨便坐下並開始吃薄餅。」

當被要求離開時,他們就發難。

Grayson說:「看,我現在客氣要求你。」

但對方不但沒禮貌,而且更用種族主義字句辱罵.

Grayson說:「我客氣叫你離開,就這樣,我只是客氣叫你離開,做得好。」

這些男人最終離開,但之前就繼續辱罵。

Grayson說:「謝謝你,為甚麼要走?我還以為你想留下來。」

Grayson說他把片段上載網上,是要讓其他人知道,亞裔美國人要面對的問題,而且有惡化跡象。

Grayson說:「沒人有權貶低任何人或歧視他們,只因他們外貌或者說話方式,或甚麼的。」

