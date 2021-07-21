佛州華裔餐廳東主遭兩白人用種族主義字眼辱罵（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

佛羅里達州Delray Beach一間拉麵店的華裔東主，日前被兩名白人用種族主義字眼辱罵，他把片段上載到網上，希望其他人明白亞裔近期經常遭受的對待。

在網上瘋傳的片段來自Delray Beach，顯示當地Ramen Lab Eatery門外一群男人，當中兩個男人辱罵東主Louis Grayson，由於關門，老闆要求他們離開，但卻被罵：「中國感冒 塞回去。」

Grayson說：「我要求他們在別處吃另一間餐廳買來的意式薄餅，當時我們正要關店，就是這樣。」

當時正值午夜前，他的員工已經收拾好戶外堂食區，之後那些男人自行坐下。

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Grayson說：「我們在清理餐桌，並把戶外東西收拾進來，他們開始搬開疊好的椅子，隨便坐下並開始吃薄餅。」

當被要求離開時，他們就發難。

Grayson說：「看，我現在客氣要求你。」

但對方不但沒禮貌，而且更用種族主義字句辱罵．

Grayson說：「我客氣叫你離開，就這樣，我只是客氣叫你離開，做得好。」

這些男人最終離開，但之前就繼續辱罵。

Grayson說：「謝謝你，為甚麼要走？我還以為你想留下來。」

Grayson說他把片段上載網上，是要讓其他人知道，亞裔美國人要面對的問題，而且有惡化跡象。

Grayson說：「沒人有權貶低任何人或歧視他們，只因他們外貌或者說話方式，或甚麼的。」

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