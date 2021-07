南灣大型演講餐會討論台灣明年縣市長選舉等政治話題（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著經濟的全面重啟,灣區社團的大型活動也陸續恢復,上個周末在南灣就有一場大型的演講餐會,關注台灣明年縣市長選舉等政治話題。

灣區僑界很久沒有政治活動了,北加州華僑協會等社團,上周六在南灣Santa Clara的狀元樓餐廳席開近20桌,邀請目前正在灣區訪問的國民黨副秘書長柯志恩,以台灣2022年縣市長選舉為主題演講,探討台灣政治熱門話題。

國民黨副秘書長柯志恩說:「2022的話,目前來說國民黨尋求連任的縣市長大概有14位,那我們還是具有高度的期待,目前這14位的選情,都是相對的一個穩定,而且我們更預期,在台北市長的這一役當中,如果是由蔣萬安出線的話,應該有非常高的當選上的機率,那我們更希望桃園過去是藍大於綠的版圖,也能夠有所斬獲。」

台灣2018年九合一選舉,在當時韓流的加持下,國民黨在縣市長選舉中一舉拿下15席,不過後來2020年總統大選,國民黨落敗,總統候選人韓國瑜的高雄市長一職遭到罷免,使得國民黨執政縣市又少一席,不過柯志恩認為,當前疫情之下,國民黨的選情仍有優勢,加上地方選舉不涉及國家認同,反中牌不會影響選情。

柯志恩說:「我想從2018年到現在為止,只要是地方的選舉,不會有統獨認同的一個問題,大家比較檢視的會是有關國內內政的問題,包括疫苗的不足,還有包括民進黨派系的鬥爭,還有目前所顯現出來,目前在內政上沒有太多的作為,而且是大內宣的方式。」

關於國民黨是否親中的問題,往往在大型選舉成為攻防焦點,柯志恩再次強調,國民黨主張「親美」、「和日」以及「友中」,而非一面倒向特定的一方。

柯志恩說:「我們跟中國大陸一定維持一個和平競爭友好的關係,就是不要透過一些非常仇視的語言,讓過去長期的一些不管在民間、經濟還有學生的交流,因為仇中而完全斷阻了兩岸的交流。」

至於因疫情被推遲的國民黨主席選舉,柯志恩預料應該會在10月初舉辦,目前可能有5個熱門人選。

柯志恩說:「我們目前的江啟臣主席,他會尋求連任,那大家當然非常期待,像朱立倫前市長,還有包括連勝文、張亞中校長,還有目前才剛剛宣布投入的卓伯源縣長,目前都是可能的人選,那我想國民黨是一個開大門走大路的,希望有更多優秀的黨員同志,一起來為這個黨來做努力,所以目前為止整個檯面上大概就有5位,都是屬於青壯派的。」

柯志恩在演講中也透過台灣民間機構的數據,分析藍綠影響力的消長,台灣知名媒體人彭文正和李晶玉夫婦也出現在活動會場。

