舊金山增派26名警員巡邏市內多個遊客區（視頻）





【KTSF 黃恩光報導】

為了改善舊金山（三藩市）作為旅遊勝地的形象，使遊客和居民感到更安全，舊金山警方實施新的社區巡邏計劃，在全市幾個遊客區總共增加26個巡邏警員，其中包括華埠在內的中央警區，增加14個警員巡邏街道。

舊金山市長布里德和警察局長Bill Scott在華埠召開記者會，宣布警方的遊客區巡邏計劃。

布里德說：「你會在華埠見到更多警員，在藝術宮、Alamo廣場、聯合廣場、北岸區，有大量遊客的地區，39號碼頭。」

警方在全市5個遊客多的警區，總共增加26個警員人手，騎單車或步行巡邏社區，目的是阻嚇犯罪份子，防止罪案發生。

Scott說：「我來參加記者會途中，聽到警員的無線電對話，他們在阻止金門公園一宗汽車盜竊案，這就是計劃的目的，我們要防止罪案，讓匪徒知道有警察在，我們不會容忍無法無天的行為，我們會捉到你。」

警方上星期公布市內頭半年罪案數字，雖然暴力罪案整體數字下降，但盜竊案等涉及財物的罪案數目增加，加上閉路電視片段在網上瘋傳，影響到舊金山的形象。

布里德強調，在警方努力下，幾乎所有犯案的匪徒都被捕。

今次市長與市參議會更同意撥出經費，支付警員超時補薪，讓警員有更多時間在街上巡邏。

警方指出，中央警區是市內遊客最多的地區，包括華埠、聯合廣場、漁人碼頭、北岸區和曲街Lombard街，因此總共增加14名警員，會有最多警員巡邏這一區。

其他獲增派警員的警區包括列治文警區、Mission警區，包括日本埠在內的Northern警區，以及Park警區

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