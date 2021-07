舊金山增派26名警員巡邏市內多個遊客區（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

為了改善舊金山(三藩市)作為旅遊勝地的形象,使遊客和居民感到更安全,舊金山警方實施新的社區巡邏計劃,在全市幾個遊客區總共增加26個巡邏警員,其中包括華埠在內的中央警區,增加14個警員巡邏街道。

舊金山市長布里德和警察局長Bill Scott在華埠召開記者會,宣布警方的遊客區巡邏計劃。

布里德說:「你會在華埠見到更多警員,在藝術宮、Alamo廣場、聯合廣場、北岸區,有大量遊客的地區,39號碼頭。」

警方在全市5個遊客多的警區,總共增加26個警員人手,騎單車或步行巡邏社區,目的是阻嚇犯罪份子,防止罪案發生。

Scott說:「我來參加記者會途中,聽到警員的無線電對話,他們在阻止金門公園一宗汽車盜竊案,這就是計劃的目的,我們要防止罪案,讓匪徒知道有警察在,我們不會容忍無法無天的行為,我們會捉到你。」

警方上星期公布市內頭半年罪案數字,雖然暴力罪案整體數字下降,但盜竊案等涉及財物的罪案數目增加,加上閉路電視片段在網上瘋傳,影響到舊金山的形象。

布里德強調,在警方努力下,幾乎所有犯案的匪徒都被捕。

今次市長與市參議會更同意撥出經費,支付警員超時補薪,讓警員有更多時間在街上巡邏。

警方指出,中央警區是市內遊客最多的地區,包括華埠、聯合廣場、漁人碼頭、北岸區和曲街Lombard街,因此總共增加14名警員,會有最多警員巡邏這一區。

其他獲增派警員的警區包括列治文警區、Mission警區,包括日本埠在內的Northern警區,以及Park警區

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。