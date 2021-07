【KTSF】

上星期五晚,舊金山Bayview區Burrows街發生入屋搶劫案。

44歲男戶主當時正在屋外,兩名25至30歲的非洲裔男人駕駛一輛灰色豐田4人車駛經時,突然跳下車,用槍指著男戶主,要求帶他們入屋,當時屋內有3名女性,全部都是亞裔,包括分別為47歲的女戶主,以及兩名未成年人士。

其中一名匪徒將多人控制在洗手間裏面,另一名匪徒就開始四圍搜掠,搶走銀包、多張信用卡、現金和珠寶,匪徒得手後逃離現場,受害人需要接受治療。

警方正在調查事件,暫時沒有人被捕,警方呼籲市民提供線索,電話:(415)575-4444。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。