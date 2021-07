【有線新聞】

港台向員工發信,更改台灣官員及部門稱謂的用語指引,要求以「台灣地區領導人」稱呼蔡英文總統,指引即時生效。

港台一篇網上報道,將台灣的外交部長吳釗燮寫成「在台北,對外交往部門負責人吳釗燮」這一個寫法會變成港台的標準用語,港台的內部信件指任何情況下,不能使用「國立」、「中華民國」及「行政院 」等字眼,如形容台灣及其行政機構,要稱為「台灣地區或當局領導人」、「台灣政府」寫為「台灣當局」、「行政院」寫為「台灣行政機關」或「台灣地區行政管理機構」文件指明提供的只是參考例子,指引不只適用上述情形,在任何情況下,不應視台灣爲主權國家。

港台發言人回應指,香港與台灣同屬一個中國,作為公共廣播機構和政府部門,港台必須嚴格恪守就「台灣」用字的原則。

