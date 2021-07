灣區有餐廳向堂食客人收取額外費用（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

灣區有部分的餐廳開始向在餐廳內用餐的客人收取一筆額外的堂食費。

舊金山Divisadero街的意大利餐廳Che Fico Alimentari,最近開始收取10%的堂食費用,增加的這部分錢,旨在疫情下幫助餐館為員工提供工資和福利,它還用於支付高質量的本地食材。

主廚兼老闆David Nayfeld說:「堂食費用是一項特定的費用,您僅需要在餐廳用餐時支付,您為我們僱用員工支付額外費用,如服務員、打雜工、後台服務員、傳菜員、洗碗工。」

Nayfeld表示,他希望提高透明度,讓食客了解增收費用原因,而不是靠提高菜品價格來增加收費。

Che Fico Alimentari是灣區的少數幾家增加費用的餐館之一。

Nayfeld說:「在疫情期間,人們搬到了這裡,租金和用餐費用變得更加昂貴,供應鏈已經崩潰,而且變得非常昂貴,發生了各種各樣的事情,歸根結底,所有運營商都在努力做同樣的事情,他們正在努力使他們的業務盈利。」

食品成本飆升,餐館招工困難。

食客Matt Williams說:「現在經營餐廳的成本更高,人們正在彌補過去一年的銷售額損失,我不介意多付錢,我很樂意這樣做,尤其是在這裡的體驗非常酷,這10%絕對值得,如果是15%,我也會很樂意。」

食客Nancy Hale說:「我不想表現得好像不在乎,因為這裡的一部分人,可能比其他人更有錢,但我不是,我寧願少來一次,讓它成為一種體驗。」

餐廳還明確表示,增加的用餐費用與小費是分開計算的。

