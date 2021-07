州長紐森簽署加州史上金額最高的無家可歸者資助法案（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

加州州長紐森周一簽署加州歷史上資助金額最高的無家可歸宥資助法案,這也是一千億美元加州恢復計劃的一項重要組成部分。

根據AB 140法案,加州兩年內將投資120億美元,解決無家可歸問題,這是州歷史上規模最大的一次,包括出資58億美元,透過Homekey項目,收購和改建旅館,來提供42,000多個新的無家可歸者住房單元,包括為有嚴重精神問題的人提供住房。

紐森說:「我們今天在這裏進行的投資,是加州歷史上最具歷史意義的,也是最大的精神健康住房投資。」

紐森強調,在面對無家可歸者的問題時,計劃、資源和政治意願至關重要。

紐森說:「你需要三個東西解決無家可歸者問題,你得有個計劃,加州幾十年都沒有計劃,你得有資源,即使他們曾有過計劃,但他們當時沒錢,第三,你得有政治意願。」

紐森周一簽署的AB140法案,還包括通過無家可歸者住房,援助和預防撥款計劃,向地方政府和護理機構提供20億美元的援助,給合資格的申請者。

法案的另一個重點,提投資103億美元用於增建可負擔住房,又會斥資11億美元,通過與地方政府合作清理加州街道,清理加州各地的市中心、高速公路和社區,該計劃預計將在3年內創造多達11,000個工作崗位。

