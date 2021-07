金正恩稱文化滲透比刀槍更危險 籲年輕人養成用平壤語言

【有線新聞】

北韓領袖金正恩指文化滲透比刀槍更危險,提醒當地年輕人要養成用平壤語言的習慣,亦要注意服飾和髮型。

根據《勞動新聞》報道,金正恩表示新一代對新事物敏感,容易被人利用、灌輸反動的思想文化,繼而進行意識形態和文化入侵。他指文化滲透比敵人用槍來襲更為危險,如果不理智地應對會有嚴重後果。

金正恩又要求年輕人要過有文化的生活,注意服裝、髮型和語言,應該熱愛和積極使用平壤文化的語言。即使唱歌跳舞也要以符合時代需要和民族情懷的旋律和節奏來跳,指如果年輕一代腐敗,國家便沒有未來。

有分析認為,疫情期間採取封鎖措施,加上國內糧食不足,北韓擔心外國文化流入會令民心動搖、威脅政權穩定,故近日進一步嚴厲打擊。

北韓去年底已制定相關法例,觀賞南韓的影視節目和歌曲會判勞改,若發布更可判處死刑。由脫北者經營的南韓傳媒《每日北韓》較早前報道,元山市有居民因為向他人出售韓劇和音樂影碟而被公開處決。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。