藍色起源火箭首次載人升空 亞馬遜創辦人實現太空旅行

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藍色起源火箭首次載人升空，到載艙著陸，全程約10分10秒；飛過了太空邊界同時，拉開了太空旅遊競賽序幕。

美國私人企業藍色起源研發的新謝潑德號，於當地周二早上在得州西部自家發射場，首次載人升空。約4分鐘後，到達35萬呎高空。

運載火箭把載艙投入亞軌道飛行，貝索斯等人卸下安全帶，稍稍體驗失重狀態數分鐘。載艙分離後，達到的最高點，稍為高於火箭主體約100米，即距離海平面約107公里，超過國際一般認定的馮卡門線，太空邊界高度100公里。

載艙之後下降，以降落傘減速；約10分鐘，載艙安全著陸。藍色起源兼亞馬遜創辦人貝索斯與胞弟步出機艙接受祝賀，還有最年長及最年輕的太空旅客、82歲退役女飛行員芬克及18歲準大學生德門。

貝索斯是第二名親自實現太空旅行的億萬富豪，較維珍銀河創辦人布蘭森遲了個多星期；不過藍色起源團隊除了搭載公司以外的乘客升空之外，還在高度上勝對手一籌，因維珍銀河的團結號當時最高只有近28萬呎，即約86公里；而SPACE X創辦人馬斯克亦計劃接載普通民眾，9月展開繞地飛行數天的太空之旅。

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