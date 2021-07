藍色起源火箭首次載人升空 亞馬遜創辦人實現太空旅行

【有線新聞】

藍色起源火箭首次載人升空,到載艙著陸,全程約10分10秒;飛過了太空邊界同時,拉開了太空旅遊競賽序幕。

美國私人企業藍色起源研發的新謝潑德號,於當地周二早上在得州西部自家發射場,首次載人升空。約4分鐘後,到達35萬呎高空。

運載火箭把載艙投入亞軌道飛行,貝索斯等人卸下安全帶,稍稍體驗失重狀態數分鐘。載艙分離後,達到的最高點,稍為高於火箭主體約100米,即距離海平面約107公里,超過國際一般認定的馮卡門線,太空邊界高度100公里。

載艙之後下降,以降落傘減速;約10分鐘,載艙安全著陸。藍色起源兼亞馬遜創辦人貝索斯與胞弟步出機艙接受祝賀,還有最年長及最年輕的太空旅客、82歲退役女飛行員芬克及18歲準大學生德門。

貝索斯是第二名親自實現太空旅行的億萬富豪,較維珍銀河創辦人布蘭森遲了個多星期;不過藍色起源團隊除了搭載公司以外的乘客升空之外,還在高度上勝對手一籌,因維珍銀河的團結號當時最高只有近28萬呎,即約86公里;而SPACE X創辦人馬斯克亦計劃接載普通民眾,9月展開繞地飛行數天的太空之旅。

