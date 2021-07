【有線新聞】

伊拉克巴格達市郊一個市場發生炸彈爆炸,最少30人死亡、逾60人受傷,伊斯蘭國組織承認發動襲擊。

多個攤檔和店舖嚴重損毀,事發在巴格達東北部的薩德爾城。由於是伊斯蘭教宰牲節前夕,很多人到市場購物。目擊者稱在市場最繁忙的時候,突然發生爆炸,死傷者包括兒童。

伊斯蘭國組織承認發動自殺式襲擊,總理卡迪米召開緊急會議,並扣查當地警察分隊指揮官。醫院消息表示,部分傷者情況嚴重。

